La polizia “compie” 166 anni: festeggiamenti tra Cattedrale, Questura e Teatro Massimo

La polizia compie gli anni e "spegne" 166 candeline. Sono numerosi gli eventi in programma per martedì 10 aprile per festeggiare la fondazione della polizia di stato. Si comincia alle 10,30 nel sagrato della Cattedrale dove uno schieramento di poliziotti accompagnerà la prestigiosa Fanfara su un palco appositamente allestito. Alla presenza delle autorità, si svolgerà una cerimonia istituzionale, nel corso della quale verranno consegnate speciali onorificenze al personale distintosi in servizio. Per l’occasione l’area antistante la Questura sarà animati da stand, uomini e mezzi rappresentativi.

Contestualmente, all’interno del chiostro della Questura, sarà possibile visitare una mostra (aperta al pubblico) di modellini di auto della polizia di stato e di illustrazioni sul tema. Nel pomeriggio, invece, presso la Biblioteca centrale regionale della Sicilia una mostra di articoli di stampa d’epoca in ricordo dei poliziotti rimasti vittime della barbarie mafiosa, ai quali sarà dedicata inoltre la proiezione di un filmato commemorativo. Seguirà un dibattito con i cittadini sul tema della lotta alla mafia e sull’importanza del ricordo dei caduti.

Le celebrazioni, con lo slogan “Esserci sempre” a fare da cornice, culmineranno la sera in un evento dedicato ai poliziotti e alle loro famiglie, nella splendida cornice del Teatro Massimo. La serata verrà scandita da momenti di intrattenimento musicale e di spettacolo, a cura di noti artisti di fama nazionale che si alterneranno sul palco. Anche qui non mancheranno momenti dedicati alla memoria. Per l'occasione, la prestigiosa Fanfara della Polizia di Stato interpreterà alcuni tra i più celebri brani musicali tratti dal repertorio classico e pop internazionale. Sarà possibile seguire l’intero evento del Teatro Massimo, in diretta Facebook, sul profilo social della Questura di Palermo.