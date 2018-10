Granfondo di mountain bike a Marineo, al via la 14esima edizione

La quattordicesima edizione della GranFondo di Mountain Bike, che si svolgerà il 7 Ottobre 2018 a Marineo, prevede un’ampia partecipazione di atleti provenienti circa 800 gli atleti previsti da tutto il territorio siciliano e da altre regioni italiane e altresì di un gruppo di bikers provenienti dalla gemellata cittadina francese Sainte-Sigolène. La manifestazioni in questi anni ha raggiunto risultati eccezionali. Il crescente numero di partecipanti, la perfetta organizzazione logistica della gara, l’elevata suggestione paesaggistica del percorso, hanno elevato la gara ad essere considerata da tutti una delle più belle dell’Italia meridionale.

L’ edizione di quest’anno si arricchisce della Prova Unica Campionato Regionale FCI Marathon, tappa Coppa Sicilia FCI, tappa Campionato Regionale CSI.

Anche quest’anno sono previsti tre diverse tipologie di percorso:

1. Un percorso “Marathon” valevole per l’assegnazione di Campione Regionale per categoria FCI e assegnazione punteggio per i Campionati Coppa Sicilia FCI e Regionale CSI.

2. Un percorso “Granfondo” agonistico valevole per l’attribuzione dei punteggi per le classifiche dei vari campionati;

3. Un percorso “Amatoriale” aperta a tutti gli amanti della specialità senza finalità agonistiche.

Per raggiungere questi risultati sono state messe a punto le seguenti strategie:

1. miglioramento della qualità organizzativa;

2. coinvolgimento di atleti e di squadre di fama nazionale e internazionale;

3. Innalzamento del valore simbolico e materiale dei premi da assegnare ai vincitori;

4. inserimento della gara nel calendario “Coppa Sicilia” della Federazione Ciclistica Italiana e in quello Regionale delle Granfondo del CSI nonché come prova unica per l’assegnazione del Campionato Regionale FCI Marathon;

5. attività collaterali alla gara di promozione del territorio e della pratica dell’attività sportiva;

6. attività di accoglienza turistica;

7. potenziamento della campagna promo - pubblicitaria.

In coerenza a quanto sopra esposto, la Pro Loco di Marineo unitamente alla A.S.D. Extreme Racing Team di Marineo hanno messo in atto una serie di azioni che hanno già portato all’assunzione di precisi impegni. Quest’anno si è aumentato il numero degli addetti all’organizzazione dell’evento, migliorando i servizi offerti sia all’accoglienza che all’arrivo, introducendo un sistema di rilevazione elettronico in grado di garantire una maggiore regolarità della gara e la copertura totale dell’intero percorso di gara attraverso il servizio di radioamatori.

Per quanto riguarda la gara, hanno assicurato la partecipazione alla 14^ edizione atleti professionisti Open della F.C.I., numerose società amatoriali provinciali e nazionali e altresì un gruppo di bikers provenienti dalla gemellata cittadina francese Sainte Sigolene.

Oltre ai consueti premi per categorie realizzati da artigiani locali, è prevista l’assegnazione anche del trofeo “Anna Cutrona” in memoria di una socia prematuramente scomparsa. Inoltre a tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara contenente i prodotti tipici del territorio, integratori per uso sportivo e prodotti tecnici. Il percorso prevede il coinvolgimento di diverse entità territoriali e si svilupperà all’interno dei territori di Marineo, Godrano, Mezzojuso, Campofelice di Fitalia, Corleone, Ficuzza, Piana degli Albanesi, S.Cristina Gela, Monreale e la Riserva Naturale Orientata del Bosco di Ficuzza.

La campagna promo - pubblicitaria verrà particolarmente curata e grazie alle nuove tecnologie digitali, sarà possibile trasmettere la diretta della gara in ambito locale. Saranno particolarmente curate le inserzioni su riviste specializzate a diffusione nazionale, oltre ad una diffusione capillare sul Web e sul sito www.granfondomarineo.it. Considerato l’alto valore promozionale dell’iniziativa, che rappresenta un efficace veicolo per la valorizzazione delle risorse ambientali del nostro territorio, sarà particolarmente curata l’accoglienza dei partecipanti e del loro seguito con punti di informazione turistica e con la proposta di itinerari guidati da esperti locali e iniziative di intrattenimento spettacolo il giorno precedente la gara, tra cui la consolidata e partecipata gara ludico-sportiva “Bimby in Bici”.