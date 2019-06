Corto pepper fest fa dieci anni, la nuova edizione va in scena a Terrasini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Quest’anno siamo giunti ad un grande traguardo, festeggiamo i dieci anni del Corto Pepper Fest di Terrasini (PA). Dieci anni in cui il nostro festival di cortometraggi è cresciuto sempre di più, abbiamo incontrato persone fantastiche, registi, attori, attrici, un pubblico sempre attento e gioioso e condiviso la passione per il buon cinema. Siamo pronti per questa nuova ed entusiasmante edizione del 2019!

Sono finalmente aperte le iscrizioni alla X edizione del “Corto Pepper Fest”, concorso di cortometraggi ideato da Sergio Misuraca, curato e organizzato da Sciò Produzioni col patrocinio del Comune di Terrasini. Un concorso nato per sostenere e promuovere l'opera di sperimentazione e ricerca cinematografica di autori giovani e/o indipendenti senza alcun limite territoriale.

Come ogni anno, anche lo scorso anno sono stati visionati tantissimi cortometraggi, la Serata Finale ha avuto la partecipazione di più di 200 persone che hanno potuto vedere e valutare le opere selezionate, tutte di alta qualità, insieme alla Giuria di esperti. L’iscrizione al concorso è gratuita ed è aperta a tutte le opere di fiction realizzate a partire dal 2015, da film-makers professionisti e non. Possono partecipare cortometraggi girati in qualsiasi formato e tecnica, della durata massima di 15 minuti, inclusi i titoli. Il tema è libero. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 Luglio 2019. Per visionare il bando completo e per iscriversi, si può consultare il sito ufficiale.

Tutte le opere pervenute saranno preselezionate da un comitato formato dagli organizzatori, da esperti del settore e da operatori culturali. Le opere che supereranno questa prima fase di selezioni saranno ammesse al concorso e valutate durante la Serata Finale dalla Giuria che assegnerà i premi. Gli autori selezionati per il concorso saranno contattati via e-mail/telefono dagli organizzatori.

La premiazione si svolgerà nel mese di Settembre 2019 a Terrasini (PA), nell’area pedonalizzata di fronte al ristorante messicano El Bocadito, in via Vittorio Emanuele Orlando 126. Il primo premio per il Miglior Corto votato dalla giuria sarà un assegno di 500€, ci sarà anche un riconoscimento per l’autore del Corto più votato dal pubblico durante la serata conclusiva. Tutti gli autori dei corti selezionati saranno ospiti dell'organizzazione e qualora non fossero residenti in Sicilia avranno un bonus (prestabilito dall’Organizzazione) per le spese di viaggio.