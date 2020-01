La storica cartoleria Crisci lascia via Roma: "Usciamo dalla Ztl"

La storica cartoleria Crisci ha abbassato le saracinesche in via Roma, per trasferirsi fuori dalla Zona a traffico limitato. "Dal 3 febbraio 2020 - si legge su un cartello appeso sulla porta d'ingresso del negozio ci trovate nel nuovo punto vendita di via Cavour, angolo via Principe di Scordia". La decisione di traslocare è scattata dopo l'annuncio dell'amministrazione di estendere la limitazione alla circolazione in centro anche in notturna, provvedimento che partità questa sera alle 23, orario in cui solitamente scatta la movida. "Usciamo dalla Ztl", spiegano con un altro cartello i proprietari di una delle cartolerie più note ai palermitani, aperta dal 1968.

"Andare nella cartoleria per comprare le penne, le matite, i colori, i quaderni, i libri e scegliere il diario dove si raffiguravano i propri idoli del momento - dichiara Fabrizio Sanfilippo, responsabile cittadino del movimento Italia sociale - era come entrare nel paese dei balocchi, il momento più bello prima dell'inizio della scuola". Sanfilippo, a poche ore dal via alla Ztl notturna, accende i riflettori sulla scelta dolorosa fatta dai titolari dell'attività "costretti a ricominciare da zero".

“Ormai in via Roma a causa della Ztl - continua il responsabile cittadino del movimento Italia sociale - molte aziende sono giunte al capolinea... è devastante per i piccoli commercianti tutto questo. Dobbiamo renderci conto dei danni che il provedimento sta procurando all'intera comunità palermitana. Riflettete... la via Roma ha perso la sua identità, l'unica cosa che ci aspetta è solo la desertificazione di una strada che con le sue attività ha regalato molti natali ad aziende e impiegati. Con questa Ztl - conclude Sanfilippo - ci aspetta solo la desertificazione dei centri urbani”.





