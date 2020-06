Winelivery, a Palermo l'app per bere: consegna in 30 minuti e alla giusta temperatura

Winelivery apre finalmente i battenti anche a Palermo: sono i tre giovani imprenditori Gianluca Bellomo, Matteo Castagnaro e Gioacchino Scaduto che, mossi da spirito imprenditoriale e cosmopolita, hanno importato anche nel capoluogo siciliano L’App per bere! con consegna di bevande a domicilio in meno di 30 minuti e alla temperatura ideale.

Cosa è

"All'ultimo Salone del Franchising mi sono subito innamorato di Winelivery perché va oltre il semplice servizio di consegna” afferma Gianluca Bellomo. “Grazie a questa app potremo offrire le bevande non solo velocemente, ma anche già pronte per essere cosumate. Sono entusiasta di poter muovere i miei primi passi da giovane imprenditore grazie a questa realtà". Matteo Castagnaro secondo socio incalza “Oggi alla gente piace sempre più la comodità di poter ricevere a casa tutto ciò che desidera con un semplice click e la velocità del nostro servizio può fare la differenza." In chiusura Gioacchino Scaduto racconta "Durante la mia formazione universitaria a Milano ho conosciuto i ragazzi che hanno sviluppato il progetto Winelivery, progetto che fin da subito mi ha colpito per l’innovazione, per il giovane management e per i riconoscimenti e i risultati conquistati in poco tempo".

Un sommelier personale

Per i cittadini di Palermo sarà come avere fra le mani un sommelier personale, infatti, L’App per bere! grazie ad un sofisticato sistema di algoritmi permette al cliente di trovare la bottiglia perfetta per ogni occasione. Basterà infatti scaricare l’app e attivare il “Wine Advisor” che attraverso 4 semplici domande potrà consigliare il vino che il cliente ancora non sapeva di desiderare.

Grazie alla sua filiera cortissima Winelivery è una realtà che va incontro sia ai clienti che ai produttori ed in questo periodo ha permesso di supportare un settore che ha visto un grosso decremento della domanda causato dal lockdown.“Instauriamo rapporti esclusivi con i produttori, le nostre bottiglie arrivano dal produttore direttamente a casa del cliente, valorizzate da un servizio eccellente. Grazie alla filiera corta, Winelivery inoltre è capace di offrire tutto questo ad un prezzo competitivo per il cliente finale” afferma Andrea Antinori, founder di Winelivery. “Offriamo ai nostri clienti un’esperienza superiore, associando al servizio di consegna un team per la selezione dei migliori produttori locali ma anche stranieri".

Cos’è Winelivery?

Winelivery è l’App per bere, servizio di consegna in 30 minuti di bevande alla temperatura ideale, che permette di ordinare le migliori bottiglie di vino o drink, ma anche ghiaccio e snack, tramite sito o App (disponibile su App Store e Google Play). “Il nostro scopo è quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza superiore, associando ad un servizio rapido e puntuale, un team di esperti per la selezione delle etichette migliori e gestendo in proprio assortimenti e consegne, per una cura del servizio a 360°.” Oltre a servire il mercato privato, Winelivery offre servizi sia al mondo Ho.re.ca che alle Aziende, come mini-catering e regalistica.

La piattaforma tecnologica è anche un canale di comunicazione che connette direttamente il consumatore con il produttore, il quale può “raccontare” i propri prodotti e distribuirli con un servizio di consegna eccellente. Il servizio, lanciato a Gennaio 2016 a Milano, è ora attivo su 17 città.

Info utili