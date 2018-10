Volotea lancia due nuove tratte: ecco i collegamenti con Cagliari e Pescara

Torna il volo Palermo-Pescara, che sarà nuovamente attivo dal 2019. A curare la rotta sarà Volotea, che atterrerà sull'aeroporto Falcone e Borsellino due volte a settimane, a partire da aprile del prossimo anno. Pescara, tuttavia, non sarà l'unica novità, perché la compagnia si occuperà anche di operare il collegamento tra Palermo e Cagliari.

"I due nuovi collegamenti arricchiscono il portfolio di destinazioni raggiungibili a bordo dei nostri aeromobili da Palermo, riconfermando la nostra volontà di investire e crescere in Sicilia - ha dichiarato Pierfrancesco Carino, chief sales officer di Volotea -. Grazie a questi 2 nuovi voli, sale a 26 (20 dei quali in esclusiva), il numero dei collegamenti che operiamo presso lo scalo, garantendo una maggiore connettività per i passeggeri, sia business sia leisure, tra la Sicilia e alcune delle più importanti destinazioni in Italia e allestero. Palermo si riconferma come uno scalo di importanza strategica per i piani di sviluppo di Volotea: presso l'aeroporto, dove sono allocati due aeromobili, cresciamo costantemente anno dopo anno e, a oggi, impieghiamo più di 50 persone".

"Nuove destinazioni - afferma Tullio Giuffré, neo presidente della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto - che arricchiranno il ventaglio di offerte da e per lo scalo palermitano, ormai proiettato verso una crescita costante e duratura, come hanno già dimostrato le performance del 2018, dove il Falcone Borsellino, nella top five di Aci Europe, si è piazzato al terzo posto (unica presenza italiana) per crescita percentuale di passeggeri tra gli aeroporti europei che accolgono 5/10 milioni di viaggiatori all’anno”.





Gallery