Volotea premia passeggera: per lei voli gratis e vacanza da sogno a Palermo

Volotea ha festeggiato oggi il suo 15 milionesimo passeggero trasportato dall’avvio delle sue attività. E questa mattina Julie Besson, è state festeggiata in grande stile prima di imbarcarsi sul suo volo per Venezia. Il premio le è stato consegnato da Carlos Muñoz, presidente e Fondatore di Volotea, in una cerimonia a cui ha preso parte anche François Marie, Direttore dell’Aeroporto di Nantes.

Per lei la compagnia ha pensato a un premio davvero speciale: una vacanza personalizzata di una settimana a Palermo in una suggestiva location. Durante il suo soggiorno, Julie avrà anche la possibilità di godersi un volo privato sopra i cieli siciliani a bordo di un aereo Volotea pilotato da un esperto capitano. Ma questo è solo l’inizio di un anno di voli gratuiti per lei e per un accompagnatore.

“Il 2018 per Volotea non poteva cominciare meglio – ha dichiarato Muñoz –. Abbiamo raggiunto i 15 milioni di passeggeri trasportati e, nei prossimi mesi, puntiamo a crescere in tutti i nostri mercati, offrendo collegamenti comodi, veloci e diretti, tra destinazioni medie e piccole in Europa. Inoltre, per ringraziare tutti coloro che hanno deciso di volare a bordo dei nostri aeromobili, abbiamo lanciato in ciascuna delle nostre basi una vera e propria caccia al tesoro alla quale invitiamo tutti a partecipare”.