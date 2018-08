Volo Vueling Palermo-Firenze in ritardo di oltre 10 ore: disagi per i passeggeri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stata una giornata sicuramente da dimenticare quella di ieri per i passeggeri del volo VY6923 operato da Vueling in partenza dall’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo – Punta Raisi con destinazione l’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze – Peretola. La tabella di marcia dell’aeromobile ha subito una forte variazione in quanto il decollo, previsto per le ore 12:05 è stato posticipato alle 22:45, causando un ritardo all’arrivo, programmato per le 13:30 e avvenuto alle 00:03, di ben 10 ore e 33 minuti. Lasciamo immaginare i disagi vissuti dai passeggeri per i quali, comunque, è possibile comunque richiedere la compensazione pecuniaria. La compagnia ancora non ha fornito delle spiegazioni ufficiali per motivare l’accaduto.

