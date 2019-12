Transavia annuncia un nuovo volo: al via il Palermo-Montpellier

Transavia ha annunciato oggi il nuovo collegamento da Palermo per Montpellier per la stagione estiva 2020. La città della Francia meridionale sarà raggiungibile con il volo diretto da aprile. Biglietti già in vendita. Si parte il lunedì e il venerdì.

La compagnia aerea olandese rafforza così la sua presenza nell'aeroporto Falcone Borsellino con un totale di cinque rotte stagionali: Rotterdam, Orly Nantes, Lione e la new entry Montpellier. A partire da marzo 2020 operativa anche la nuova tratta Ryanair per Siviglia.