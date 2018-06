Vueling potenzia i collegamenti da Palermo per Barcellona: + 48% rispetto all'estate 2017

Vueling rilancia la stagione estiva in partenza dalla Sicilia potenziando i collegamenti da Palermo per Roma, Firenze e Barcellona. Nel dettaglio, i voli per la cosmopolita capitale della regione spagnola della Catalogna diventano giornalieri con più di 50 mila posti disponibili: un aumento del 48% rispetto alla stagione estiva 2017. Tre invece le frequenze settimanali per Firenze e più di 26 mila i biglietti in vendita. Infine i viaggiatori in partenza dall'aeroporto di Punta Raisi per Roma potranno usufruire di 20 frequenze settimanali e più di 200 mila posti disponibili. In totale durante l’estate 2018 saranno più di 550 mila i posti messi a disposizione dalla compagnia spagnola da Palermo e Catania, fino a 60 voli a settimana.