Finanziamenti alle piccole e medie imprese siciliane, accordo tra Fidimed e Banca Progetto

Un accordo per finanziare le piccole e medie imprese siciliane e per rilanciare l’economia dell’Isola. È quello che verrà siglato martedì 10 dicembre alle 10 a Villa Whitaker a Palermo tra Fidimed e Banca Progetto, alla presenza del vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao. "Fidimed - si legge in una nota - è un intermediario finanziario nazionale che opera da oltre 40 anni al fianco delle piccole e medie imprese, Banca Progetto è un istituto di credito controllato dal fondo californiano Oaktree e specializzato nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata". Interverranno alla presentazione dell’accordo i rispettivi amministratori delegati, Paolo Fiorentino per Banca Progetto e Fabio Montesano per Fidimed.