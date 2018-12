Nuovo sciopero dei dipendenti Engineering: "Contratto integrativo fermo al 2009"

Il contratto integrativo è fermo al 2009 e i dipendenti di Engineering Ingegneria Informatica spa non ci stanno e tornano in piazza. I sindacati hanno indetto per domani un nuovo sciopero. I lavoratori incroceranno le braccia dalle 11 alle 13 e manifesteranno davanti alla sede dell'azienda, in viale della Regione Siciliana 7275.

“L'azienda ha risposto finora col silenzio, le richieste dei lavoratori sono rimaste inascoltate. Urge un tavolo di confronto che dia ai lavoratori quello che la Fiom ha proposto nella piattaforma integrativa – dichiarano Angela Biondi e Francesco Foti, segretari generale e provinciale Fiom Cgil Palermo - Dopo 10 anni, l'azienda riapra la discussione e riveda quello che spetta ai lavoratori. Il gruppo Engineering tra il 2009 e il 2018 ha consolidato ormai la sua crescita, è un'azienda in stato di salute che fa utili, i ricavi sono passati da 700 mila a un miliardo di euro e i dipendenti cresciuti da circa 7 mila a 10.500 unità. Un'azienda come questa, riconosciuta come un colosso del settore, non può non redistribuire parte della sue risorse ai lavoratori, che contribuiscono a renderla leader sul mercato nella trasformazione digitale e nella ricerca sul software”.