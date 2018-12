Manovra, sindacati in piazza contro il blocco delle pensioni

Pensionati in piazza, venerdì alle 10, contro il blocco delle rivalutazioni delle pensioni previsto nella manovra. Previsto in sit in davanti alla Prefettura, come nelle altre città d'Italia.

L'agitazione è stata indetta dai sindacati “per dire no - si legge nel volantino di Spi Cgil Palermo, Fnp Cisl Palermo Trapani e Uilpensionati Palermo - al governo che vuole impedire la rivalutazione delle pensioni. Questo esecutivo, come gli altri che lo hanno preceduto, vuole risparmiare sui tantissimi cittadini pensionati. Il governo – aggiungono – non faccia cassa con i pensionati”. Dal 2019 infatti, “i pensionati saranno ancora una volta penalizzati perché, a differenza di quanto previsto, non verrà ripristinata la rivalutazione delle pensioni ma ci sarà un nuovo sistema di riduzione della perequazione per le pensioni superiori a 1.500 euro lordi al mese. Non possiamo accettarlo – dicono i sindacati dei pensionati – chiediamo che venga riconosciuto ai trattamenti pensionistici un meccanismo di rivalutazione che effettivamente risponda ai bisogni di tantissimi pensionati”. Da qui le forme di mobilitazione e di lotta che avranno il via con i sit in del 28.