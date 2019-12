Natale amaro per i lavoratori di Fortè: "Situazione grave, servono tutele"

"La situazione è grave, Meridi metta in campo tutte le iniziative a tutela dei lavoratori per garantire un’indennità di sostegno". Lo afferma Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, commentando le ultime notizie sulla vertenza che interessa i negozi Fortè e centinaia di lavoratori.

Il gruppo avrebbe infatti preannunciato l’intenzione di ritirare la procedura di ristrutturazione del debito avvalendosi della legge fallimentare, presentando invece richiesta per l’amministrazione straordinaria, che lascia presagire scenari peggiori. La decisione di Meridi cambia completamente la situazione per Apulia e richiederà altro tempo.

“Rimane una priorità per i lavoratori ricevere le spettanze dovute - dice Flauto - parliamo ormai di diverse mensilità, della quattordicesima, della tredicesima. La situazione grave e l’azienda deve comunque mettere in campo iniziative a tutela dei lavoratori, siano usati gli strumenti che lo Stato mette a disposizione per garantire quanto meno il pagamento di un’indennità. In questo modo non hanno nulla, durante le feste sarà un dramma per tante famiglie”.