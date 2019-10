Blutec, incontro al Mise: "Entro ottobre si completerà l'iter per la Cigs"

Entro il 16 ottobre il commissario giudiziario di Blutec presenterà l'istanza per avviare la procedura di amministrazione straordinaria. Così si legge in una nota diffusa dalla Fiom-Cgil al termine dell'incontro svoltosi ieri al Mise. Secondo il sindacato "questa è la migliore soluzione in questo momento per la tutela dei lavoratori e della capacità industriale". "Ci è stato inoltre assicurato che entro il mese di ottobre - afferma il coordinatore nazionale Fim Cisl automotive Raffaele Apetino, presente all'incontro - si completerà l'iter di approvazione per la copertura della Cigs del sito di Termini Imerese relative al periodo pregresso 2017-2018 e per il 2019".

Il commissario giudiziario ha comunicato che lo stato dell'azienda al suo arrivo era drammatico: 18 mila euro in cassa, 250 cause in corso, nessun programma di manutenzione impianti, prescrizioni degli ispettori del lavoro e della Asl, tre istanze di fallimento, dal 2017 nessun contributo Inps versato.

"Per il sito di Termini Imerese - continua Apatino - è di vitale importanza attivare il processo di reindustrializzazione del sito, utilizzando a partire dall'accordo di programma di cui la Regione Sicilia insieme al Governo sono tra i principali attori coinvolti affinché si creino le condizioni per favorire nuovi investitori. Nel mentre il ministero del Lavoro e il Mise, conclude, "devono garantire la copertura alla Cigs ai lavoratori e la relativa copertura economica per gli stipendi dal mese di giugno 2019. In questo senso servono soluzioni soprattutto per i lavoratori dell'indotto di Termini Imerese che ad oggi sono senza ammortizzatori".