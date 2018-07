Vertenza Blutec, c'è l'intesa con Invitalia ma i sindacati chiedono "garanzie per i lavoratori"

Annunciato, annullato e infine avvenuto in una sede diversa da quella stabiilita in un primo momento. Si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico il tavolo sulla vertenza Blutec di Termini Imerese. Al centro del vertice - che inizialmente doveva tenersi nella cittadina alle porte di Palermo - le sorti del polo industriale nato dalle ceneri dello stabilimento Fiat.

"Blutec ha dichiarato di aver raggiunto un'intesa tecnico legale con Invitalia, che sarà sottoscritta entro luglio, per la restituzione del precedente finanziamento a seguito del quale partirà il confronto sul nuovo contratto di sviluppo". Annuncia con una nota Michele De Palma segretario nazionale Fiom-Cgil. "Non entriamo nel merito del nuovo piano industriale - aggiunge il leader della Fiom - presentato da Blutec, perché l'unica certezza produttiva sono i 135 già oggi occupati, a cui si aggiungono con la commessa dei 6800 Doblò di Fca, altri 120 persone nei prossimi tre anni. Invece per il raggiungimento della piena occupazione il piano presentato dall'azienda è condizionato dalla concretizzazione degli accordi commerciali che entro il 2021 vedrebbero tutti al lavoro, compresi quelli dell'indotto". Per la Fiom è necessario "a fronte dell'allungamento dei tempi previsti, un tavolo di confronto con il ministero del Lavoro per assicurare gli ammortizzatori sociali per la continuità occupazionale".

Il segretario nazionale Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, sottolinea di avere chiesto al governo "garanzia per il prossimo anno per evitare ripercussioni negative. Ci ha dato assicurazioni per la copertura, ma ora è indispensabile che sul nuovo piano industriale sia accelerata la discussione e soprattutto si concretizzi l'ipotesi di ibridizzazione sui veicoli commerciali",