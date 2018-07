Villa Igiea e Hotel delle Palme venduti all'asta: la proprietà passa ad Algebris

Dopo diverse aste andate a vuoto, Villa Igiea e il Grand Hotel et des Palmes sono stati aggiudicati alla società di gestione del risparmio Algebris, guidata da Davide Serra, manager in passato vicino all'ex premier Matteo Renzi. Il primo, che conta 5 stelle, è stato acquisito per 23,2 milioni di euro. Per il quattro stelle sono stati 12 i milioni di euro necessari per aggiudicarsi l'asta tenutasi lunedì scorso.

I due alberghi, simbolo di Palermo, erano di proprietà del gruppo Caltagirone e in particolare della società Acqua marcia di Francesco Bellavista Caltagirone. Per coprire i debiti dell'azienda, i due hotel sono poi stati messi all'asta.