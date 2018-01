Case in vendita a un euro a Termini Imerese, ordinanza prorogata di tre mesi

C'è ancora tempo per chi vuole disfarsi di un vecchio immobile, ubicato nel territorio di Termini Imerese, vendendolo al prezzo simbolico di un euro. Prorogato di tre mesi il termine per presentare la domanda di disponibilità alla cessione. La giunta comunale, guidata dal sindaco Francesco Giunta, ha firmato la delibera che sposta al 13 aprile 2018 la scadenza.

I proprietari che intendono aderire al progetto, il cui obiettivo è recuperare il patrimonio immobiliare e riqualificarlo, dovranno inviare al Comune oltre alla domanda di disponibilità alla cessione dell'immobile, anche la documentazione catastale delle stesso, la documentazione fotografica dello stato attuale dell'immobile, la copia di un documento d'identità del proprietario. Il proprietario dovrà, inoltre, impegnarsi a stipulare l'atto di vendita al prezzo simbolico di un euro e dare la disponibilità alla vendita per un periodo di due anni dalla presentazione della domanda. Il Comune, conclusa la procedura di acquisizione delle domande di disponibilità, provvederà a pubblicare un avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti disponibili all'acquisto ed alla ristrutturazione degli immobili.

Ad occuparsi del progetto per l'amministrazione, in qualità di assessore all'Urbanistica è il vicesindaco, Licia Fullone. "Il Comune svolgerà il ruolo di intermediario - si legge nell'avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune - tra chi vuole disfarsi di un vecchio immobile e chi è invece interessato all'acquisto, impegnandosi ad assicurare celerità nel perfezionamento della vendita e nel rilascio dei titoli abilitativi per la ristrutturazione. Chi acquista dovrà sostenere le spese notarili e si impegnerà a ristrutturare l'immobile in tempi certi".