Studenti in affitto? Ecco UniRoom Palermo, il portale che collega domanda e offerta

Sono Alessio Circhirillo, studente in Economia e Finanza all'Università di Palermo e ho 23 anni. Ho la passione della programmazione di siti web e in facoltà ho incontrato un collega Vito Cortese con la passione della grafica per il web. Le nostre passioni sono state convogliate in un progetto web che prendere il nome di UniRoom Palermo.

Il nostro progetto nasce due anni fa e parte da qualcosa che ci tocca direttamente. Io ho cambiato diversi appartamenti da quando sono a Palermo e ogni volta ho dovuto perdere ore in giro per la città a prendere numeri e poi visitarli. Il mio collega, invece, ha una proprietà che affitta a Palermo e per affittarlo è costretto a fare mille post o attaccare volantini del suo numero per la città.

UniRoom Palermo nasce con lo scopo di cambiare questo sistema. Vuole mettere in contatto diretto proprietario e studente, fornire al primo uno spazio apposito per affittare il proprio appartamento e al secondo un modo facile e veloce per cercare il proprio alloggio. La nostra intenzione è quella di convogliare tutti gli annunci su un unico sito facile da usare e funzionale, senza ripetizione dello stesso post e con un moderatore.

La nostra intenzione è anche quella di portare UniRoom Palermo a livelli sociali: promuovere attraverso di esso iniziative socio-culturali e prendere parte agli eventi cittadini, per contribuire al cambiamento di Palermo. Ci tengo a sottolineare che al momento il sito non ha alcuno scopo commerciale e che le quote ottenute dagli sponsor saranno investite totalmente sul progetto affinchè progredisca e continui ad effettuare il servizio pubblico per cui è nato.

Gallery