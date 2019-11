Unicredit: il 25 novembre a Palermo Ready2Export

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'internazionalizzazione rappresenta una significativa opportunità per le imprese siciliane e appare sempre più chiaro che l’essere parte di

catene del valore globali, in modo diretto o indiretto, costituisce una discriminante fondamentale nel decretare le chances di sviluppo e consolidamento delle imprese.

Ready2Export è un percorso di accompagnamento all'export rivolto a un selezionatopa nel di Pmi siciliane del settore agroalimentare con alte potenzialità, rappresentanti del made in Sicily e caratterizzate da qualità nella produzione e propensione all'export. Il programma, articolato in 3 incontri itineranti, prenderà il via il prossimo 25 novembre a Palermo (Palazzo Branciforte - Fondazione Sicilia), con inizio alle 10.

Il programma della giornata prevede l’apertura dei lavori e la presentazione del programma Ready2Export da parte di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia UniCredit, e di Carmelo Papa, Presidente Advisory Board Territoriale UniCredit Sicilia. A seguire gli interventi di Marco Valli, Head of Europe Research UniCredit, Ignazio Bucalo, Relationship Manager Sicilia Sace, Giada Platania, Responsabile

Area Internazionalizzazione Sicindustria - Enterprise Europe Network, Gaetano Arcidiacono, Temporary Export Senior Manager Co.Mark. I temi affrontati dagli interventi saranno lo scenario internazionale e i mercati globali, l’avviamento di un progetto di business all’estero con focus su Middle East, Far East e Central Europe, gli step fondamentali per un processo di internazionalizzazione efficace.

I lavori proseguiranno con una tavola rotonda sul tema "Opportunità da valutare per l’accesso ai mercati esteri" alla quale parteciperanno Francesco Ferreri, presidente Coldiretti Sicilia, Vittorio La Placa, responsabile Retail Business Sicilia UniCredit, Santi Finocchiaro, Owner Dolfin S.p.A, Josè Rallo, Owner Donnafugata S.r.l. Gli incontri di Ready2Export prevedono interventi di esperti di alto profilo sui temi legati

all’export, testimonianze di imprese best practice e momenti di confronto e networking.