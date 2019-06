Gruppo Unicredit, ai dipendenti il premio produttività aziendale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Arriva il premio di produttività per tutti i dipendenti del Gruppo Unicredit, che verrà erogato nel corso del mese di giugno a tutto il personale appartenente alle categorie delle aree professionali e dei quadri direttivi. Lo annunciano in una nota Gabriele Urzì, segretario nazionale First Cisl gruppo Unicredit, e Calogero Li Puma, portavoce regionale della First Cisl Unicredit Sicilia, precisando che i lavoratori che beneficeranno del premio in Sicilia sono oltre 2.800.

Il premio risulta così composto:

- per chi sceglie l’opzione “cash”: 800 euro lordi per il personale appartenente alle categorie delle aree professionali e dei quadri direttivi + 88,70 euro a parziale copertura del costo annuale della polizza odontoiatrica a carico dei dipendenti per il 2019, per un totale di 888,70 con accredito a giugno 2019;

- per chi sceglie “l’erogazione speciale welfare 2018” un accredito al Conto Welfare del dipendente, con il bollettino stipendio del mese di giugno 2019, di euro 1.300 + 88,70 euro a parziale copertura del costo annuale della polizza odontoiatrica a carico dei dipendenti per il 2019, per un totale di 1.388,70 euro disponibile dal 1° luglio 2019.

“Le modalità di erogazione previste dall’accordo consentono di intercettare le agevolazioni fiscali e contributive dettate dall’attuale normativa, ottenendo così il maggior beneficio per i dipendenti – concludono Urzì e Li Puma – e rappresentano un segnale importante per i lavoratori del Gruppo Unicredit; inoltre i confortanti risultati registrati nel primo trimestre di quest’anno fanno ben sperare per il futuro”.

Le aziende beneficiarie dell’accordo sono UniCredit S.p.A, UniCredit Services S.c.p.A. Italy, Fineco Bank S.p.A., UniCredit Leasing (S.p.A e UCLAM), UniCredit Factoring S.p.A. Cordusio (Fiduciaria e Sim), UniCredit Bank AG - Filiale Italia.