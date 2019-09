Unicredit Palermo: un centinaio di dipendenti passano a Unicredit Spa

Sottoscritto un accordo che prevede il consolidamento, all’interno del Gruppo Unicredit, delle attività di Real Estate e Operations svolte in Italia per le aziende del Gruppo da Unicredit Services (la Società di Servizi del Gruppo). Nel corso del mese di settembre i rapporti di lavoro del personale interessato saranno trasferiti in capo ad Unicredit Spa senza soluzione di continuità.

“L’operazione - affermano Gabriele Urzì, segretario responsabile First Cisl Unicredit Palermo e Calogero Li Puma, portavoce regionale First Cisl Unicredit Sicilia – tende a creare sinergie, semplificare le procedure e ridurre le complessità svolgendo le attività interessate all’interno di un’unica società. Si tratta complessivamente del trasferimento di 1.189 dipendenti di cui un centinaio ospitati nel Polo di Palermo; non ci saranno conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati nè ricadute in termini di mobilità – continua Urzì – e vigileremo scrupolosamente sulla valorizzazione delle figure professionali interessate. Peraltro è apprezzabile che Unicredit sembra avere ormai abbandonato le operazioni di esternalizzazione procedendo, anche su forte pressione del sindacato, a realizzare al contrario insourcing di settori e attività prima svolte all’esterno e/o in altre aziende del Gruppo”.