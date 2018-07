Unicredit, Gabriele Urzì responsabile First Cisl

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cambiamenti alla First Cisl Unicredit di Palermo. Il nuovo segretario responsabile è Gabriele Urzì, già segretario nazionale First Cisl gruppo Unicredit e responsabile nazionale della Formazione del sndacato Cisl dei bancari.

Con lui in segreteria Calogero Li Puma coordinatore territoriale First Cisl Unicredit Sicilia - responsabile dello sviluppo associativo, Francesca Cuccio, responsabile degli aspetti tecnico giuridici e contrattuali, Luigi Gerbino - responsabile delle vertenze e aspetti legali e Filippo Milazzo Portavoce dei Coordinatori Territoriali First Cisl Unicredit Sicilia - responsabile del settore esodati.

“La First Cisl Unicredit di Palermo – dichiara Urzì – è pronta ad affrontare le nuove sfide che attendono Unicredit sul nostro territorio. Le ricadute del piano industriale, il sempre maggiore ricorso alla digitalizzazione che sempre più spesso diventa alibi per chiusura massiccia di filiali ignorando i fabbisogni della clientela, la rete che denuncia carenze ormai insostenibili di personale mentre Unicredit dichiara ulteriori esuberi, impongono un’azione sempre piu’ energica del Sindacato, che non faremo certamente mancare".