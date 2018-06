Unicredit, busta paga più pesante per i dipendenti: in arrivo il premio aziendale

Buone notizie per gli oltre 2.800 dipendenti siciliani del gruppo Unicredit. A giugno verrà erogato un premio di produttività per tutti i dipendenti relativo al 2017: 800 euro per tutto il personale appartenente alle categorie delle aree professionali e dei quadri direttivi o di 1.150 euro in caso

di destinazione da parte del dipendente a conto welfare. Le aziende del gruppo destinatarie dell’accordo sono: Unicredit spa, Ucs (ex Ubis) Unicredit Factoring, Fineco Bank, Unicredit Leasing, Unicredit Bank AG e Cordusio (Finanziaria e SIM).

“Il 31 maggio scorso – dice Gabriele Urzì, segretario nazionale First Cisl gruppo Unicredit – abbiamo sottoscritto a Milano un verbale di ricognizione con Unicredit con il quale si ufficializza il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento del premio di produttività, considerata

la positività degli indicatori concernenti i risultati commerciali di periodo previsti nell’accordo del primo febbraio 2018 che sono i seguenti: risultato di gestione 2017 contro 2016 +4,1%, risultato netto di gestione 2017 contro 2016 + 137%, crediti commerciali verso la clientela 2017 contro 2016 +2,6%, commissioni nette 2017 contro 2016 + 6,7%. Il premio rappresenta un segnale importante per i lavoratori e i confortanti risultati registrati nel primo trimestre di quest’anno fanno ben sperare per il futuro”.