Unicredit continua ad assumere in Sicilia: "Altri sei ingressi a Palermo"

Unicredit continua ad assumere in Sicilia, questa volta a Palermo. Fra il 22 e il 31 luglio, infatti, a completamento del piano semestrale di assunzioni previsto per il primo semestre 2019, prenderanno servizio a Palermo sei neoassunti presso il Polo di Unicredit Direct, la Banca Telefonica del Gruppo Unicredit.

Questi nuovi ingressi seguono a ruota le dieci assunzioni con contratto a tempo determinato perfezionate nel mese di giugno nei vari territori dell’Isola oltre ad altre effettuate negli ultimi mesi in Sicilia e la First Cisl, da sempre in prima fila nella battaglia per gli aumenti degli organici in Sicilia, parla di una positiva inversione di tendenza. “Registriamo positivamente – dichiarano Gabriele Urzì Responsabile First Cisl Unicredit Palermo e Calogero Li Puma Portavoce Regionale First Cisl Unicredit Sicilia – l’ingresso di ulteriori 6 colleghi con contratto di Apprendistato Professionalizzante, anche se avremmo preferito che venissero assegnati nella rete delle agenzie del Palermitano in forte sofferenza per carenze di organico a seguito delle massicce adesioni dei lavoratori ai piani di esodo anticipato.Comunque registriamo la positiva inversione di tendenza in tema di assunzioni e apprezziamo la sensibilità dei vertici locali e nazionali della Banca che, anche se in modo parziale, sono venuti incontro alle pressanti richieste del Sindacato”.

