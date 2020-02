Il Carnevale 2020 attira i turisti: si vola anche da Parigi a Palermo per vedere le sfilate

Da Parigi a Palermo per vedere le sfilate di Carnevale. A fare un bilancio dei turisti europei in arrivo in città è l'agenzia eDreams Odigeo che ha tracciato tutte le prenotazioni effettuate per viaggiare tra il 22 e il 29 febbraio: il 22% dei visitatori sono francesi (di cui il 14% parigini) mentre il 6% sono belgi e tedeschi.

La città accoglierà anche tanti italiani: il 58% dei vacanzieri in arrivo di cui il 17% provienente da Milano e un 7% in partenza addirittura da Venezia.