Americani innamorati della Sicilia: "Più ambita di Giappone e Sud Africa"

La Sicilia al secondo posto tra le mete di viaggio più ambite dagli americani nel 2020, la prima tra le destinazioni europee. Ad annunciarlo è Forbes.com. A stilare la lista per la rivista, realizzata in base alle vendite e alle aspirazioni dei clienti, l’agenzia Ovation Travel Group’s. L'Isola viene prediletta perchè "contiene alcuni dei siti turistici più notevoli del mondo, tra cui la leggendaria Valle dei Templi, dove i resti di sette templi dorici si trovano in una cornice mozzafiato di mandorli e ulivi".

“La Sicilia - spiega Ashley Diamond, consulente di viaggio di lusso per Ovation Travel Group - ha un’autenticità che è sbiadita da molte altre parti del mondo. Paesi come Noto sono famosi per la loro architettura barocca e le facciate in pietra calcarea calcaree”. Da non perdere, inoltre, secondo Forbes “il paesaggio misterioso dell’Etna, il più grande vulcano d’Europa e uno dei vulcani più attivi al mondo”. Il viaggio viene consigliato soprattutto alle famiglie e alle coppie. E la rivista a corredo dell'articolo sceglie di pubblicare uno scatto che ritrae Cefalù. Al primo posto della classifica delle mete preferite per l'anno prossimo l'Arizona. Al terzo il Sud Africa. A seguire la Patagonia (Argentina), il Rwanda, il Marocco, il Portogallo, Israele, Chile, Croazia e Giappone.