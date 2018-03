Il "Mandorlo in fiore express" torna sui binari: "Più treni d'epoca per promuovere il turismo"

Più treni turistici per dare un impulso in più ai siti archeologici siciliani. A volerli è il presidente della Fondazione Ferrovie dello Stato italiane, Mauro Moretti che sabato scorso ha viaggiato, da Palermo fino alla Valle dei Templi di Agrigento, a bordo di uno di questi, il "Mandorlo in fiore express".

Il treno speciale con vetture d’epoca che la Fondazione allestisce abitualmente in occasione della tradizionale sagra del Mandorlo in fiore, giunta quest’anno alla 73esima edizione, è tornato sui binari per effettuare una corsa straordinaria con il preciso intento di promuovere questa particolare forma di turismo che consiste nel percorre a velocità lenta antiche linee ferroviarie che attraversano paesaggi di incomparabile bellezza, respirarne i profumi affacciati al finestrino, rivivere le atmosfere che costituivano lo scenario dei viaggi di generazioni passate, rappresentano i principali elementi attrattivi di un vero e proprio “museo dinamico” che la Fondazione FS Italiane intende preservare e valorizzare.

Coniugando al viaggio la possibilità di gustare i sapori delle tradizioni enogastronomiche dei territori incontrati sull’itinerario, magari con assaggi a bordo della carrozza postale opportunamente attrezzata, l’iniziativa può trasformarsi in esperienza davvero indimenticabile. Sono stati questi gli argomenti al centro della giornata di sabato scorso durante la quale Mauro Moretti e Luigi Cantamessa, rispettivamente presidente e direttore generale della Fondazione FS Italiane, hanno illustrato ai rappresentanti delle Istituzioni locali le opportunità di rilancio e sviluppo economico offerte ai luoghi toccati dal treno storico.

A salutare la partenza del convoglio dalla stazione centrale di Palermo, il sindaco Leoluca Orlando. All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, e di Porto Empedocle, Ida Carmina. Presenti, inoltre, i rappresentanti dell’Ente Parco, Lillo Liotta, e del Fai di Agrigento, Giuseppe Taibi, nonché il direttore del giardino della Kolymbetra, Giuseppe Lo Pilato.

