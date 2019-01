Trading: truffa o guadagno? A Palermo un seminario gratuito per informare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Se ne parla sempre di più, ma non tutti sanno di cosa si tratta e ancor meno lo utilizzano. Cristoforo Giordano, premier imprenditore in Sicilia del settore finanziario, conosce i meccanismi del mercato azionario e le tecniche di analisi finanziaria, e lo dimostra l’aumento di richiesta dei suoi corsi presso la propria azienda Giordano Istruzione Trading.

Trading online cos’è? E’ una truffa o guadagno? I dubbi e le paure sono tante: risolvo i miei problemi economici, o perdo tutto? Queste sono le domande che la maggior parte delle persone che vogliono fare trading si chiedono. A tal proposito Cristoforo da circa tre anni, organizza nella sua Palermo diversi seminari e incontri a titolo gratuito, per informare e insegnare quest’attività di investimento speculativo sui mercati, mediante piattaforme autorizzate e regolamentate, per evitare le reti dei truffatori.

Sabato 21 gennaio dalle ore 09.30 alle 13.00 presso Rouge et Noir – Piazza Verdi, 8 Palermo, si svolgerà un seminario gratuito rivolto a chi volesse conoscere le tecniche basi per iniziare il trading in modo professionale. L’evento è organizzato della Giordano Istruzione Trading in partneship con XM; per partecipare occorre inviare un’email a info@istruzionetrading.com , fino ad esaurimento posti.

La professionalità e serietà, vengono sempre riconosciute; la Giordano Istruzione Trading ha stipulato una collaborazione con l’Università Telematica Pegaso che prevede lo sviluppo di due percorsi formativi: un master e un percorso di alta formazione sul trading e sulla blockchain, entrambi accreditati per il conseguimento di CFU.