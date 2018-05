Vertenza Tmb, sciopero sospeso: fissato incontro nella sede di Villagrazia di Carini

Sciopero sospeso alla Tmb Italia, accolta la richiesta delle segreterie Fiom Cgil Palermo e Catania di un incontro con l'azienda. Dopo due giorni di protesta, l'azienda leader nel campo degli impianti ad alto contenuto tecnologico, con sedi in Sicilia e nelle isole, ha convocato la Fiom fissando un incontro mercoledì 9 nella sede di Villagrazia di Carini con il capo del personale delle aziende Tmb del Sud Italia. “E la prossima settimana incontreremo i titolari della Tmb. La lotta dei lavoratori ha ottenuto i suoi risultati, siamo riusciti a organizzare l'incontro che da tempo chiedevamo", dichiarano i segretari di Fiom Cgil di Palermo e Catania Francesco Foti e Nunzio Cinquemani.

Dopo aver incrociato le braccia nei giorni scorsi e aver ottenuto un acconto sulle due mensilità arretrate, i lavoratori sono ora in attesa del saldo del stipendio. La Fiom ha chiesto l'incontro per diverse questioni poste sul tappeto. L'azienda non ha ancora riconosciuto alcuni istituti previsti dal ccnl di categoria, ha inviato lettere di contestazioni ritenute “infondate” dal sindacato e ha deciso trasferimenti di sede che la Fiom contesta. A fine marzo i sindacati sono riusciti a stoppare l’ipotesi di riduzione del 70 per cento del personale annunciata nelle sedi siciliane di Tmb.