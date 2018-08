Incubo licenziamento per i lavoratori Tmb di Carini, la Fiom: "Ci opporremo"

"Tmb Italia, azienda partenopea che si occupa in Sicilia di installazione e manutenzione di impianti elettrici, ha dichiarato 21 esuberi su 43 lavoratori delle sedi dell'Isola". Lo rende noto la Cgil spiegando che sono state fornite motivazioni "di carattere economico".

“Non accettiamo questi licenziamenti, ci opporremo in tutte le sedi. Non esistono problemi di commesse e necessità di ridimensionamento, è tutto strumentale nei confronti dei lavoratori, che hanno chiesto il riconoscimento del contratto - dicono i segretari di Fiom Cgil Palermo e Fiom Cgil Catania Francesco Foti e Nunzio Cinquemani – L'azienda, anzi, ci ha chiesto di sospendere lo stato agitazione per completare ad agosto la grande mole di lavoro che c'è soprattutto nel settore radiomobile. Sembra paradossale ma è così...”.

Secondo quanto afferma il sindacato "Tmb Italia, che ha le due sedi principali a Villagrazia di Carini e Catania, spiega la decisione di aprire le procedure di mobilità per metà del personale lamentando un calo delle commesse siciliane del 45 per cento rispetto a un anno fa. Dopo due rinvii, l'azienda non si è presentata alla riunione presso l'ispettorato del Lavoro per discutere delle questioni che lavoratori e sindacato pongono da mesi in Sicilia, come il riconoscimento degli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Continueremo la protesta del blocco dello straordinario e delle ore viaggio – continuano Foti e Cinquemani - . E valuteremo nei prossimi giorni nuove iniziative di lotte su entrambi i fronti, i licenziamenti e le richieste di natura contrattuale”.