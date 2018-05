Tmb, scioperano i lavoratori di Palermo: "Aspettiamo stipendi arretrati"

Sciopero di 4 ore oggi per tutti gli addetti della Tmb Sicilia, azienda partenopea che per conto di società come Tim, Telecom, Vodafone si occupa da anni in Sicilia della manutenzione e installazione di impianti elettrici. I lavoratori scioperano nelle sedi di Palermo, Catania, Messina e Agrigento in quanto nonostante le numerose richieste fatte dalla Fiom Cgil di Palermo e di Catania le risposte non sono arrivate. “I lavoratori vantano due mensilità arretrate e la stessa azienda non ha ancora riconosciuto alcuni istituti previsti dal ccnl di categoria - dichiarano i segretari Fiom Cgil, Palermo e Catni Francesco Foti e Nunzio Cinquemani -. Inoltre, a parte questo, l'azienda ha fatto lettere di contestazioni infondate e trasferimenti di sede immotivate che abbiamo contestato”. A fine marzo i sindacati sono riusciti a stoppare l’ipotesi di riduzione del 70 per cento del personale annunciata nelle sedi siciliane di Tmb.