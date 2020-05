Tirocini, assessorato regionale al Lavoro autorizza riavvio attività

L'assessorato regionale del Lavoro ha dato il via libera alla ripresa delle attività relative ai tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche e ai tirocini extracurriculari. A darne notizia l'assessore regionale del Lavoro, Antonio Scavone. “A seguito dell'ordinanza del Presidente della regione n.21 del 17 maggio scorso - ha affermato Scavone - abbiamo autorizzato il riavvio dei tirocini ordinistici, di cui all'avviso 20/2018 e già avviati alla data del 10 marzo scorso, anche se abbiamo lasciato al soggetto ospitante, laddove ci fossero comprovate motivazioni di sicurezza e tutela della salute legate all'emergenza epidemiologica covid 19, la possibilità di riavviare le attività in modalità a distanza o di posticiparle per un ulteriore periodo. Mentre per quanto riguarda i tirocini extracurriculari- ha proseguito l'assessore- abbiamo autorizzato la ripresa con riferimento alle attività produttive indicate nella stessa ordinanza del Presidente”.

