Termini Imerese, l'inaugurazione del MeNeFod Burgerpark

Sul Lungomare di Termini inaugura MeNeFod Burgerpark, il nuovo punto di ristorazione veloce, nuova meta per target diversi, per gli amanti di prodotti e ingredienti di qualità. In un’atmosfera friendly, MeNeFod propone, in oltre 800 metri quadrati di locale e vasta area esterna, svariati tipi di hamburger garantiti e certificati, prodotti a base di pollo, insalate, vasta scelta di carni di qualità e piatti completi. L’offerta è arricchita dai deliziosi hamburger XL, fino a 150 grammi, per i veri appassionati. Inoltre, particolare menzione va fatta all’area bar che offrirà prodotti di elevata qualità: gelato, cocktail, crepes, dolci, torte bakery di vario genere e tantissime novità inedite.

La struttura prevede, anche, un’ampia zona per far divertire i bambini con le ultime novità in termini di giochi, gonfiabili, playground, animazione e la sicurezza di un'attenta supervisione da parte del nostro personale, affinché i genitori possano rilassarsi. La versatilità degli spazi sarà il punto forte della struttura perché al Burger Park si potranno organizzare anche feste di compleanno indimenticabili. Il concept è nato dall’idea di intraprendere un viaggio alla ricerca del punto d’incontro perfetto tra il sapore unico dell’hamburger americano e la qualità degli ingredienti made in italy.

“Poter inaugurare un locale nel settore ristorazione a Termini Imerese è motivo d’orgoglio – dichiara la direzione- Importantissima è la continua collaborazione che portiamo avanti con tutto il territorio, e con le realtà locali. I ringraziamenti vanno al team, a tutto lo staff del settore food e al nostro ufficio grafico. Abbiamo ideato e creato un nuovo brand. A Termini non esiste una realtà del genere, un'hamburgeria con carne di questa qualità. Siamo una novità, che si affiancherà ai prodotti tipici del territorio”.

Il viaggio nel gusto per l'estate termitana è assicurato: dalla colazione alla cena l'appuntamento è al Menefod. Domenica 7 alle 18 inaugura il grande spazio dedicato al food, hamburgeria-bakery-gelateria-cocktail-bar aperto a tutti e tutti i giorni. Prevista animazione, intrattenimento, spettacolo cheerleader e musica per tutta la sera!