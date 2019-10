Coime, edili pronti alla mobilitazione: "Basta ritardi sul riallineamento degli stipendi"

Partecipata assemblea stamattina al Teatro di Verdura sui riallineamenti contributivi per gli edili del Coime. Più di trecento gli operai presenti all'assemblea indetta da Feneal, Filca e Fillea per illustrare ai lavoratori edili i contenuti della nota inviata dal Comune al Mef e al ministero del Lavoro.

"Abbiamo registrato una forte partecipazione e un grande coinvolgimento, hanno preso la parola una decina di tecnici e operai, che hanno chiesto un intervento concreto delle organizzazioni sindacali – dichiarano i segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Palermo Pasquale De Vardo, Francesco Danese e Piero Ceraulo – Si ricompatta il gruppo del Coime, i lavoratori sono pronti a intraprendere un percorso di mobilitazione. L'assemblea ha proposto, in attesa della risposta da parte del Mef e del ministero del Lavoro, di aprire dei tavoli con il Comune per affrontare le questioni in sospeso che riguardano la riqualificazione del personale, il cambio di qualifiche e la definizione di quota A e quota B. All'unanimità è stato deciso che, se dovesse arrivare parere negativo da parte di uno o dei due ministeri coinvolti, si darà avvio a una grande mobilitazione in cui sarà coinvolta l'amministrazione comunale – aggiungono De Vardo, Danese e Ceraulo - Se è vero che sindaco e vicesindaco hanno manifestato la volontà di riconoscere i riallineamenti, non può essere lasciata in sospeso una questione che riguarda i diritti contrattuali, che non possono essere resi nulli”.