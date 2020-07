Ad agosto il debutto di Tayaranjet a Palermo: prezzi a partire da 40 euro

Pronto al decollo anche da Palermo il vettore Tayaranjet con prezzi a partire da 40 euro. Punta sulla comodità dell’orario di partenza e sulla trasparenza del prezzo: il vettore europeo debutterà in Sicilia il 1° agosto con il primo volo di linea schedulato, operati con aerei Boeing 737/300. Per i tanti lavoratori e studenti siciliani fuori regione, dall’Emilia Romagna al Lazio, una opportunità per frequenti rientri nella terra d’origine, a tariffe competitive.

Da Catania si partirà alla volta di Roma Fiumicino alle 7,50 e alle 16,55 con due frequenze al giorno. Voli di rientro alle ore 11,10 e alle ore 20,10. Frequenza giornaliera anche per il Catania Bologna. Si parte da Catania alle ore 8,10, rientro da Bologna alle ore 16,40. Il Martedì e il sabato Bologna Comiso alle ore 11,00 e Comiso Bologna alle ore 14,00. Il venerdì e la domenica Bologna-Palermo alle ore 11,00 e il Palermo-Bologna alle ore 14,00.