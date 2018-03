Bagheria, online le informazioni sulle tasse da pagare: sportello del contribuente attivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’amministrazione comunale ricorda ai contribuenti che è attivo, attraverso il sito comunale, lo Sportello del contribuente, un innovativo strumento telematico usato dall’amministrazione comunale, in grado di creare una comunicazione diretta tra i cittadini ed il servizio tributi dell’ente che lo utilizza. Tale sportello telematico, attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, è in grado di informare i contribuenti su Imu, Tasi e Tari.

Attraverso il sito del Comune, ciccando sul link in home page “Sportello del contribuente“, si potrà accedere alla sezione dedicata chiamata tribox; qui l’utente inserirà come username il proprio codice fiscale e come password, una password temporanea che potrà richiedere presso l’ufficio ICP, recandosi direttamente allo sportello in corso Umberto I o inviando una mail all’indirizzo PEC dell’icp icp@comunebagheria.telecompost.it trasmettendo una scansione del documento di riconoscimento e codice fiscale.

Attraverso lo sportello del contribuente, accessibile anche direttamente dal seguente link https://tribox9.tributi.eng.it/getrib-business/login.xhtml si riescono ad ottenere informazioni che prima erano fornite solo recandosi all’Ufficio Tributi: ad esempio ora, comodamente da casa, è possibile verificare la situazione dei pagamenti, stampare il modello F24 per effettuare i versamenti, richiedere informazioni, e richiede il ravvedimento operoso, etc.

Per i cittadini sarà davvero semplice usufruire di questo utile servizio; accedendo al sito internet del Comune, al contribuente basterà cliccare su “Sportello del contribuente” e successivamente effettuare il login con il suo codice fiscale come user e la password identificativa fornita dall’Ente (che l’utente potrà cambiare in qualsiasi momento), per avere subito dinanzi a sé una serie di informazioni, rese fruibili dal Comune, come la propria situazione contributiva oltre ai dati catastali.

Il servizio che il Comune offre al contribuente attraverso la ditta Engineering Tributi Spa permette all’Ente anche un maggior controllo delle entrate grazie alla possibilità offerta all’utente di verificare se ha pagato tutti i tributi da effettuare nell’anno.A breve, mediante il servizio PagoPa sarà possibile anche pagare i triburi direttamente on line. Per maggiori informazioni o per delucidazioni sull’utilizzo della piattaforma è possibile rivolgersi all’ufficio tributi, diretto dalla responsabile apicale, Giovanna Zizzo, chiamando il numero telefonico: 091.943303.