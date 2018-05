Imu e Tasi 2018, scadenze ed esenzioni

Si avvicina il termine per il pagamento dell'Imu 2018. La rata di acconto va pagata entro il 18 giugno ed è pari al 50% della tassa ottenuta applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2017. "L’importo da versare - fanno sapere dal Comune - può essere calcolato attraverso la procedura di calcolo on line presente sul Cassetto Tributi del Comune che consente anche la compilazione e la stampa del modello di pagamento F24. Per eventuali ulteriori informazioni consultare la Guida al pagamento Imu 2018 oppure rivolgersi telefonicamente al call center 091/7404510 - 091/7404536".

Avviso Tasi

Il Comune ricorda che per l’annuo 2018 non è dovuto il pagamento della Tassa servizi indivisibili sull’abitazione principale per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e n. 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Precisa, infine, che la Tasi non è dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le altre tipologie di immobili.