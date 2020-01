Supermercati Fortè, a rischio 500 posti: organizzata una marcia per il lavoro

Tiene banco la vertenza Fortè e i dipendenti si giocano il tutto per tutto organizzando una marcia per il lavoro. A rischio ci sono infatti 500 posti. Come fanno sapere i sindacati Sinalp Sicilia, Usi Palermo e Confsal Agrigento, i dipendenti del gruppo della Grande distribuzione Fortè, la nota catena dei supermercati, hanno organizzato una marcia per il lavoro con partenza da corso Tukory 254 ed arrivo davanti a Palazzo D’Orleans, sede della presidenza della Regione per il prossimo 10 gennaio a partire dalle 9. I sindacati che la manifestazione viene indetta per difendere 500 posti di lavoro messi a rischio a causa della grave crisi che sta investendo il Gruppo Fortè.

"Verrà chiesto un confronto con il presidente della Regione Nello Musumeci - si legge in una nota -. Abbiamo già chiesto l'aiuto dei Prefetti affinchè ci sia una presa di posizione netta e chiara della politica e dello Stato affinchè si trovi una soluzione che tuteli 500 padri di famiglia. Ulteriore passo da fare è quello di responsabilizzare per una soluzione condivisa anche il Governo Regionale che ha, quantomeno, l'obbligo morale di intervenire".