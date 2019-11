Economia Libertà / Via G. Sciuti

Non c'è pace per tre punti vendita ex Sma: cambiano ancora insegna, passano a Penny Market

Si tratta dei supermercati di via Sciuti, via Alfieri e via Emilio Greco ceduti lo scorso luglio alle società Supermercaty City e City Retail. I sindacati: "Il trasferimento, con il conseguenziale passaggio dei lavoratori impiegati, decorrerà presumibilmente dal 11 gennaio 2020"