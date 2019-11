Penny Market pronta a rilevare 3 supermercati ex Sma: "Garantire occupazione e contratti"

“Chiediamo di assicurare tutti i livelli occupazionali e le garanzie economiche e normative. Con il gruppo Penny a livello nazionale in questi ultimi anni si è costruito un sistema di relazioni sindacali di qualità e questo ci fa ben sperare”. Lo afferma Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, commentando la comunicazione di Penny Market vuole acquisire alcuni negozi ex Sma a Palermo.

Flauto spiega che “la comunicazione di cessione di ramo d'azienda dei tre negozi ex Sma di via Sciuti, via Alfieri e via Emilio Greco, al gruppo Penny market, è arrivata ieri dopo solo tre mesi dall'acquisizione dei negozi ex Sma da parte del gruppo Radenza. Abbiamo già chiesto l'esame congiunto che si realizzerà la prossima settimana. Chiederemo la garanzia di tutti i livelli occupazionali e di mantenere le condizioni economiche e normative”.

A luglio Sma ha cedito la rete di vendita a Supermercaty City e City Retail. Adesso Penny Market vuole acquisire tre punti vendita a Palermo. Una buona notizia per i lavoratori.