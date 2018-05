Stop ai pagamenti per i precari Asu e Pip, l’Inps blocca il servizio 

“Una vicenda che si trascina già da diverso tempo tanto è vero che l'Inps già lo scorso novembre con una nota aveva comunicato alla Regione che dal 1 aprile avrebbe interrotto il servizio. Ed in questi mesi la Regione Siciliana, invece di adoperarsi e trovare soluzioni anche alternative, è rimasta in ‘dolce letargo’. Non è assolutamente possibile continuare a mortificare onesti lavoratori che a fronte di un irrisorio sussidio svolgono funzioni irrinunciabili per le attività sociali dell’Isola”. E' lo sfogo del coordinatore provinciale Confintesa per i precari, Rosario Greco, in merito alla sospensione definitiva da parte dell’Inps, a decorrere da giugno, del servizio di erogazione degli assegni per Asu e Pip. Dalla direzione regionale dell’Inps è stato denunciato l’insuccesso delle interlocuzioni con la Regione Siciliana volte a trovare una soluzione alla forte esposizione debitoria (140 milioni di euro) maturata dalla Regione siciliana verso l’istituto previdenziale.

“Tutta la politica abbia il buon senso di capire che ormai la stagione dei ‘sussidi’ e delle ‘elemosine’ deve finire attivandosi seriamente e con senso di responsabilità affinché a questi lavoratori venga riconosciuta, dopo oltre vent’anni, una dignità lavorativa che può avvenire solo ed esclusivamente attraverso un processo di stabilizzazione” conclude Rosario Greco.