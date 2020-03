"Stato di crisi della formazione professionale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vista l’emergenza sanitaria in atto nonché il concreto pericolo che la sospensione delle attività didattiche disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri possa essere prolungata oltre il 15 marzo, con la presente si manifesta lo stato di crisi del settore della Formazione Professionale in Sicilia. In ragione di quanto sopra si chiede l’immediata attivazione della Regione Siciliana affinché si possano individuare idonei strumenti volti a scongiurare la sospensione dei rapporti di lavoro o l’attivazione di opportuni ammortizzatori sociali.

A.N.Fo.P. ASEF ASSOFOR CENFOP FEDER TERZIARIO SCUOLA FORMA SICILIA