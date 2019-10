"Sistemi smart per misurare la pressione", start up palermitana vola al premio nazionale per l’innovazione | VIDEO

La start up TriPie si è aggiudicata l’edizione 2019 di StartCup Sicilia che si è svolta oggi nella sede della Regione Sicilia di UniCredit, in via Magliocco. Il progetto della startup palermitana verte su un sistema smart di monitoraggio della pressione sanguigna. Alla finale della StartCup Sicilia hanno partecipato le 9 idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi tre posti nelle competizioni promosse nelle scorse settimane dalle Università di Catania, Messina e Palermo.



Sono stati selezionati per il Premio Nazionale per l’innovazione, oltre a TriPie (Università di Palermo), anche le start up Weng (Università di Catania), Brassicacee Smart & Healthy Food (Università di Catania), Ricarico (Università di Messina), Edybiopack spray (Università di Messina), PHOENIX (Università di Palermo). Il Premio della StartCup Sicilia consiste, per i primi sei selezionati, nella partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione, in programma quest’anno a Catania il 28 e 29 novembre.



La premiazione è stata introdotta dall’intervento di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit; a seguire si è svolta la presentazione dei pitch delle finaliste a cura dei responsabili delle StartCup locali, Rosario Faraci dell’Università di Catania, Daniela Baglieri dell’Università di Messina e Marcantonio Ruisi dell’Università di Palermo. La premiazione del team vincitore è stata effettuata da Salvatore Malandrino e da Roberto Cassata di UniCredit.



“UniCredit - ha affermato Salvatore Malandrino - è impegnata sul territorio, in partnership con le Università siciliane e gli incubatori d’impresa, a supportare la nascita e lo sviluppo di nuove start up con l'obiettivo primario di accrescere il numero di imprese di qualità e creare nuove prospettive di lavoro per i giovani siciliani. Gli ultimi dati disponibili mostrano che sta crescendo in Sicilia il numero di startup innovative, pari a 513, il 4,84% del totale delle startup innovative italiane. Oltre al sostegno a StartCup Sicilia la banca ha avviato, già da alcuni anni, il programma nazionale Unicredit Start Lab, una piattaforma a sostegno di startup e PMI con progetti innovativi nei settori Life Science, Clean Tech, Digital e Innovative Made in Italy. Nell’ultima edizione sono pervenute dalla Sicilia 24 business plan. Con iniziative finanziarie, di training e di networking sempre più mirate sulle startup vogliamo incoraggiare la creatività e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio regionale”.



Obiettivo di StartCup Sicilia è quello di sostenere la ricerca e l’innovazione finalizzata allo sviluppo economico della Sicilia. StartCup Sicilia intende diffondere la cultura d’impresa nel territorio e l’iniziativa è stata rivolta, pertanto, a coloro che hanno brillanti idee imprenditoriali basate sull’innovazione e aspirano a costituire un’impresa.