Stabilizzazione più vicina per 152 precari dell'Asp: "Pubblicata la graduatoria"

Si avvia a conclusione il percorso di stabilizzazione dei precari dell’Asp di Palermo. Con una delibera aziendale, è stata pubblicata la graduatoria dei 152 coadiutori amministrativi, fra le figure professionali previste nel piano di trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato.

“Da anni - commenta Gaetano Mazzola, segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’Asp - sosteniamo la necessità di dare certezze ai lavoratori precari che assicurano servizi indispensabili in un’azienda di queste dimensione e di questo rilievo. Si sta attuando quello che noi avevamo chiesto sin dall’inizio, secondo un percorso virtuoso che valorizzi le professionalità di questi dipendenti”.

La Cisl Fp sottolinea come questo sia un risultato importante, “frutto di un impegno evidente dei vertici aziendali che hanno mantenuto gli impegni assunti con i sindacati confederali”. “È un’importante passo avanti - chiosa Mazzola - di un processo che deve riguardare tutti i lavoratori precari. Continueremo a lavoratore affinché entro quest’anno si completi l’iter, secondo gli accordi sanciti a ottobre del 2019 fra i sindacati confederali, i vertici dell’Asp e l’assessorato regionale alla Salute e anche in relazione a eventuali modifiche normative in materia”.