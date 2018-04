Pip assunti alla Resais: proposta per stabilizzare i lavoratori

Spunta all'Ars una proposta per la stabilizzazione dei lavoratori del bacino ex Pip. In commissione Lavoro si è parlato di un emendamento per l’assunzione nella società regionale Resais. “Non è possibile proseguire nella precarietà – dice Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia – questi lavoratori operano da anni senza contribuzione in strutture regionali, ospedali, tribunali, assessorati e nelle più svariate attività di interesse collettivo. Hanno acquisito delle professionalità che in molti casi li rendono indispensabili. Si occupano anche di portierato, manutenzione degli immobili, ci sono addetti negli uffici amministrativi, magazzinieri, addetti alle pulizie negli ospedali, addetti ai servizi all’interno delle sale operatorie, alcuni sono responsabili della somministrazione di cibo agli animali dell'istituto zootecnico. Ci auguriamo che la proposta diventi realtà al più presto, seguiremo passo passo i lavori”.