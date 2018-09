Zen, apre uno sportello della Federconsumatori nella sede della Cgil

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Uno sportello della Federconsumatori aprirà da domani, presso la Camera del Lavoro dello Zen, in via Gino Zappa, 124 e sarà aperto ogni martedì dalle 9,30 alle 11,30. Ci si potrà rivolgere per chiedere, anche su appuntamento, informazioni sui servizi ai cittadini, assistenza e consulenze legali su utenze, necessità contrattuali, diritto alla garanzia e al ripensamento, credito al consumo.

“Uno sportello alla portata di tutti, ancora più vicino alla gente, per aiutare chi ha bisogno di supporto e di tutele, chi ha problemi di lavoro, finanziari, tributari - dichiarano Alessia Gatto, segretario della Camera del Lavoro dello Zen e Calogero Vizzini, responsabile di Federconsumatori Palermo – La nuova sede decentrata di Federconsumatori, con la strategica collaborazione della Cgil, renderà disponibile il servizio di assistenza non solo ai cittadini dello Zen ma ne potranno usufruire tutti coloro che abitano nella zona ovest di Palermo, da viale Lazio a Capaci”.