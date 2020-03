Coronavirus, come ordinare da mangiare a domicilio: la lista delle attività a Palermo e provincia

Una mappa del commercio che resiste, un modo per supportare il commercio palermitano in queste settimane di straordinaria difficoltà, dove l'emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus ci impone di reinventarci stando a casa. PalermoToday ha creato una sorta di database online che raccoglie tutte le attività che chiudono, così come vuole il governo, ma che si rilanciano sul mercato grazie ad e-commerce, delivery e consegne a domicilio.

Abbiamo selezionato alcuni locali che offrono beni di prima necessità, dal food al beverage, e che non si fermano con il Coronavirus ma, nel rispetto nelle disposizioni governative, offrono "straordinariamente" servizio di consegna a domicilio. Pizza, pane, dolci, gastronomia e anche vino. Ecco la nostra lista (in continuo aggiornamento). Basterà cliccare su ciascun nome per poter conoscere le modalità di acquisto e consegna delle singole aziende.

Ricordate che sarete voi stessi, voi commercianti a cui in questi giorni è andato il pensiero della nostra redazione, ad aiutarci a "mappare" il commercio in città. Dovrete soltanto segnalare - gratuitamente - la vostra impresa attraverso questo form.

Supermercati, e ingrossi alimentari

Colantoni cash and carry

Russo group

Oikos Food

Il pascolo verde

Roma cash

Mozzarellando

Muratore alimentari

3D cash and carry

Tutto per la casa

Pizzerie, ristoranti, pollerie, rosticcerie e sushi

Galloway

Sal Capone

Cibus

Zanga sushi e wok

Zanga meat factory

Sfrigola

Naif ristorante pizzeria

Biga genio e farina

Pizzeria Inzerillo

Troppo buona

Rinstafood Quadrifoglio

Frittata

Esedra

Pizza e sfizi

Focacceria Testagrossa

Coccodè

Panifici

Navigando tra i sapori

Pescherie

Pescheria Tagliavia

Pescheria Isgrò

Pescheria Gianni

Pescheria D'Amico

Pescheria Cosenza

Pescheria Francesco Viola

Macellerie

Il mercatone della carne

NG Carni

Fruttivendoli e negozi di frutta e verdura

Qbio

Angolo della frutta

Caffè e torrefazioni

Caffè Morettino

Ideal Caffè Stagnitta

Histo Caffè

Le fantasie del caffè

Madreterra caffè

Caffè Moretta

Caffè service

Torrefazione enoteca Pitarresi

Al Moretto

Pirrone vending

Enoteche

Profumi e sapori di Sicilia

Surgelati

Migel Menodiciotto

Leone surgelati

Gelaterie, bar e pasticcerie

Al Gelatone

La dolceria

Grace coffe corner

Sfizi e delizie

L'artista del gelato

Pasticceria in

Ingrosso, fabbriche e forniture per dolci

Fratelli Nuccio

Caramelle Terranova

Erboristerie e negozi bio

Isaa Joint

Sano e Sicano