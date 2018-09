Speciale Materassi: MaterassiMatrimoniali.com svela la classifica 2018

PalermoToday ha selezionato una notizia di sicuro interesse per tutti i lettori in procinto di cambiare il materasso e alla ricerca di consigli utili per la scelta giusta.

Da diversi anni sul mercato sono presenti nuovi materiali come il memory foam, in questa news di settore vi presentiamo i risultati della ricerca dell’esperto di materassi Andrea Pilotti, che ha recensito i migliori modelli in memory foam selezionandoli per ergonomia, comfort, proprietà anallergiche, altezza, prezzo e marca.

Tra i prodotti che hanno ottenuto la migliore valutazione citiamo:

Tempur Original Luxe CoolTouch

Bedding Loft

Materassi & Materassi Dual Memory

Golden Night Polyspring Air

Simmons Absolute Memored

Permaflex Piflex Eccellent

Per leggere le recensioni, e confrontare le offerte, è possibile consultare la classifica dei migliori materassi in memory foam 2018 a cura di Andrea Pilotti.

All’interno di questa interessante classifica è presente anche una guida che vi aiuterà a scegliere i materassi in memory foam secondo criteri di valutazione legati a qualità prodotto e necessità specifiche.

Per i lettori della rivista MaterassiMatrimonaili.com è riservato il servizio gratuito Golden List, attraverso il quale acquistare a metà prezzo il materasso nuovo.