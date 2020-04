Sostegno alle imprese da parte della Regione, l’Assci: “Segnale importante in questo momento di difficoltà”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Grande apprezzamento alle misure adottate dal governo regionale per sostenere le imprese siciliane in questa grave crisi causata dal coronavirus”. Ad esprimerla è Giuseppe Spera, presidente dell’Assci, Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia del credito alle imprese. “Questa prima tranche di 30 milioni di finanziamenti destinati alle imprese darà sicuramente ossigeno a un settore fiaccato dall’emergenza – dice Spera – Inoltre, registriamo anche l’avvio del Fondo Sicilia per il sostegno delle aziende vittime di estorsione e usura. L’Irfis, infatti, ha deliberato il finanziamento della prima pratica a valere sul Fondo e in questo momento è un grande segnale dato al settore perché dimostra che l’apparato amministrativo della Regione Siciliana e dell’Irfis che sta continuando a lavorare nonostante le difficoltà anche in modalità smart working. Ma non solo: è un segnale per quelle imprese che in questo momento sanno che dall’altro lato c’è una mano tesa che può aiutarle, riducendo il rischio che possano finire nella rete degli usurai”.